На Майдані Незалежності пом’янули загиблих у боях на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На Майдані Незалежності з нагоди святкування 27-ї річниці за участю Президента України Петра Порошенка пом’янули загиблих воїнів у боях на Донбасі, передає кореспондент УНН.
“Вклонімося кожній українські родині, що втратила чоловіка чи сина, матір чи сестру. Вічна пам’ять героям, які полягли в боях за нашу вільну незалежну Україну. Вічна їм слава!”, — сказав Президент.
Як повідомляв УНН, 24 серпня в Києві розпочався військовий парад з нагоди 27-річниці Незалежності України, де будуть представлені нові вітчизняні зразки озброєння.