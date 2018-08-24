У Києві розпочався військовий парад до 27-річниці Незалежності України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Києві розпочався військовий парад з нагоди 27-річниці Незалежності України, де будуть представлені нові вітчизняні зразки озброєння, передає УНН.
На головну вулицю столиці приїхав Президент України Петро Порошенко для участі у військовому параді. Після цього всі військові за участю Глави держави заспівали гімн України та підняли державний стяг біля стели. Також військові капелани помолилися за Україну та українське військо.
Після цього міністр оборони України Степан Полторак розпочав об'їзд військ, де прозвучали вітання "Слава Україні – Героям Слава!".
У параді, за попередньою інформацією, беруть участь 250 одиниць техніки і 4,5 тис.військових, а також 18 іноземних делегацій, в тому числі, з країн-членів НАТО.
Глядачі можуть побачити на головній вулиці столиці нові зразки вітчизняної техніки, виготовлені за стандартами НАТО. А саме: танк Т-84-120 "Ятаган", оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан", реактивні системи залпового вогню "Вільха", реактивні системи залпового вогню "Верба", а також самохідна установка "Богдана".
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Продемонструють також аналог американських "Джавелінів" протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П". Не оминуть ока глядачів й ті ж таки "Давеліни".
Також вперше буде продемонстровано комплекс радіолокаційної розвідки – український контрбатарейний радар 1Л220УК від запорізького НВК "Іскра". Цей радар дозволяє отримувати точні координати для нанесення удару та коректувати вогонь власної артилерії.
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Вперше покажуть автоматизований звукометричний комплекс артилерійської розвідки "Положення-2" та "Оболонь-А".
Також буде багато іншої не менше цікавої нової і модернізованої сучасної військової техніки.