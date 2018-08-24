В Киеве начался военный парад к 27-летию Независимости Украины

На главную улицу столицы приехал Президент Украины Петр Порошенко для участия в военном параде. После этого все военные с участием Главы государства спели гимн Украины и подняли государственный флаг возле стелы. Также военные капелланы помолились за Украину и украинскую армию.

После этого министр обороны Украины Степан Полторак начал объезд войск, где прозвучали приветствия "Слава Украине - Героям Слава!".

В параде, по предварительной информации, участвуют 250 единиц техники и 4,5 тис. военных, а также 18 иностранных делегаций, в том числе, из стран-членов НАТО.



Зрители могут увидеть на главной улице столицы новые образцы отечественной техники, изготовленные по стандартам НАТО. А именно: танк Т-84-120 "Ятаган", оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", реактивные системы залпового огня "Ольха", реактивные системы залпового огня "Верба", а также самоходную установку "Богдана".



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Продемонстрируют также аналог американских "Джавелин" противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Не обойдут глаза зрителей и те же "Давелины".



Также впервые будет продемонстрирован комплекс радиолокационной разведки - украинский контрбатарейный радар 1Л220УК от запорожского НПК "Искра". Этот радар позволяет получать точные координаты для нанесения удара и корректировать огонь своей артиллерии.



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Впервые покажут автоматизированный звукометрический комплекс артиллерийской разведки "Положение-2" и "Оболонь-А".

Также будет много другой не менее интересной новой и модернизированной современной военной техники.