На Майдане Независимости помянули погибших в боях на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. На Майдане Независимости по случаю празднования 27-й годовщины Независимости с участием Президента Украины Петра Порошенко помянули погибших воинов в боях на Донбассе, передает корреспондент УНН.
"Поклонимся каждой украинские семье, потерявшей мужа или сына, мать или сестру. Вечная память героям, павшим в боях за нашу свободную независимую Украину. Вечная им слава!", - сказал Президент.
Как сообщал УНН, 24 августа в Киеве начался военный парад по случаю 27-й годовщины Независимости Украины, где будут представлены новые отечественные образцы вооружения.