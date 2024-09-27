Папа Франциск розпочав візит до Бельгії

Папа Римський Франциск розпочав візит до Бельгії, прилетівши до Брюсселя напередодні. Країна втретє, після двох візитів святого Івана Павла ІІ, приймає Папу Римського, пише УНН з посиланням на Vatican News.

Деталі

"Розпочався другий етап 46-ї апостольської подорожі Папи Франциска. Ввечері, 26 вересня, після одноденних відвідин Люксембургу, він прилетів до авіабази Мельсбрук, що колись була головними повітряними воротами Брюсселя, а тепер використовується військово-повітряними силами", - ідеться у повідомленні.

Його зустріли король і королева Бельгії та двоє дітей, які піднесли квіти.

З аеродрому Святіший Отець від’їхав до Апостольської нунціатури, яка до неділі стане його домом.

Доповнення

Бельгія втретє приймає Наступника святого Петра. Країну двічі відвідував святий Іван Павло ІІ: вперше 16-21 травня 1985 року з нагоди своєї Апостольської подорожі в країни Бенілюксу (11-21 травня), а вдруге 3-4 червня 1995 року з нагоди беатифікації бельгійського місіонера отця Дамʼяна де Вестера, якого 2009 року канонізував Венедикт XVI.