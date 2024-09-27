Папа Франциск начал визит в Бельгию

Папа Римский Франциск начал визит в Бельгию, прилетев в Брюссель накануне. Страна в третий раз, после двух визитов святого Иоанна Павла II, принимает Папу Римского, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

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«Начался второй этап 46-го апостольского путешествия Папы Франциска. Вечером, 26 сентября, после однодневного посещения Люксембурга, он прилетел на авиабазу Мельсбрук, которая когда-то была главными воздушными воротами Брюсселя, а теперь используется военно-воздушными силами», - говорится в сообщении.

Его встретили король и королева Бельгии и двое детей, которые преподнесли цветы.

С аэродрома Святейший Отец уехал в Апостольскую нунциатуру, которая до воскресенья станет его домом.

Дополнение

Бельгия в третий раз принимает Преемника святого Петра. Страну дважды посещал святой Иоанн Павел II: впервые 16-21 мая 1985 года по случаю своего Апостольского путешествия в страны Бенилюкса (11-21 мая), а во второй раз 3-4 июня 1995 года по случаю беатификации бельгийского миссионера отца Дамиана де Вестера, которого в 2009 году канонизировал Венедикт XVI.