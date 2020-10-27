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Пандемія: забруднення повітря могло стати причиною смерті 15% жертв COVID-19 у світі - дослідження

Пандемія: забруднення повітря могло стати причиною смерті 15% жертв COVID-19 у світі - дослідження

Київ • УНН

 • 11998 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Близько 15% жертв COVID-19 пов’язані з забрудненням повітря. Особливо це характерно для країн Східної Азії та Європи, пишуть вчені в виданні Cardiovascular Research, зазначає УНН.

“Коли люди вдихають забруднене повітря, найдрібніші частинки з нього проникають через легені в кровоносні судини, викликаючи запалення і клітинний стрес. В результаті пошкоджується внутрішня поверхня артерій, вони звужуються і втрачають гнучкість. Щось схоже відбувається і тоді, коли коронавірус тим же шляхом проникає в організм”, — розповів один з авторів дослідження, професор Університету ім. Йоганна Гутенберга (Німеччина) Томас Мюнцель науковому видання EurekAlert.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щороку через забруднення атмосфери різними шкідливими речовинами вмирають близько 7 млн осіб. Багато дослідників вважають, що в реальності смертей може бути помітно вище. Учені поки не прийшли до єдиного висновку, які види забруднювачів повітря особливо небезпечні для здоров’я людей і домашніх тварин.

Мюнцель і його колеги зацікавилися, як сильно забруднення повітря впливає на перебіг коронавірусної інфекції. Для цього вони порівняли супутникові карти поширеності аерозолів в повітрі великих міст світу з тим, як часто їх жителі вмирали від COVID-19 в першій половині 2020 року.

Для цього вчені прорахували, як багато частинок аерозолів і мікрокрапель смогу потрапляє в легені жителів цих мегаполісів і як їх проникнення в органи дихання може вплинути на ймовірність розвитку запалень. Ці дані медики використовували, щоб обчислити частку жертв COVID-19, на смерть яких вплинуло забруднення повітря.

Виявилося, що цей вплив був досить великий: наприклад, в Чехії з забрудненням повітря було пов’язано близько 29% смертей від COVID-19, а в Китаї, Німеччині, Швейцарії та Бельгії — від 20 до 25%. У містах Східної та Південної Азії цей показник був ще вище і досягав позначки в 35-40%.

Найнижчі показники спостерігалися в Новій Зеландії, Австралії та Ізраїлі. Там із забрудненням атмосфери могли бути пов’язані 1%, 3% і 6% померлих від COVID-19 відповідно.

“Останні дослідження колег показують, що аерозолі і частинки пилу підвищують активність рецепторів ACE2 на поверхні клітин легенів, які коронавірус нового типу використовує для проникнення в клітини. Тому можна говорити, що забруднення повітря завдає подвійного удару по здоров’ю людини, пошкоджуючи тканини легенів і роблячи їх більш уразливими для атак вірусу”, — підсумував Мюнцель.

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