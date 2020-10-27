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Пандемия: загрязнение воздуха могло стать причиной смерти 15% жертв COVID-19 в мире - исследование

Пандемия: загрязнение воздуха могло стать причиной смерти 15% жертв COVID-19 в мире - исследование

Киев  •  УНН

 • 11995 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Около 15% жертв COVID-19 связано с загрязнением воздуха. Особенно это характерно для стран Восточной Азии и Европы, пишут ученые в издании Cardiovascular Research, отмечает УНН.

“Когда люди вдыхают загрязненный воздух, мельчайшие частицы из него проникают через легкие в кровеносные сосуды, вызывая воспаления и клеточный стресс. В результате повреждается внутренняя поверхность артерий, они сужаются и теряют гибкость. Нечто похожее происходит и тогда, когда коронавирус тем же путем проникает в организм”, — рассказал один из авторов исследования, профессор Университета им. Иоганна Гутенберга (Германия) Томас Мюнцель научному изданию EurekAlert.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год из-за загрязнения атмосферы различными вредными веществами умирают около 7 млн человек. Многие исследователи полагают, что в реальности смертей может быть заметно выше. Ученые пока не пришли к единому выводу, какие виды загрязнителей воздуха особенно опасны для здоровья людей и домашних животных.

Мюнцель и его коллеги заинтересовались, как сильно загрязнение воздуха влияет на течение коронавирусной инфекции. Для этого они сопоставили спутниковые карты распространенности аэрозолей в воздухе крупных городов мира с тем, как часто их жители умирали от COVID-19 в первой половине 2020 года.

Для этого ученые просчитали, как много частиц аэрозолей и микрокапель смога попадает в легкие жителей этих мегаполисов и как их проникновение в органы дыхания может повлиять на вероятность развития воспалений. Эти данные медики использовали, чтобы вычислить долю жертв COVID-19, на смерть которых повлияло загрязнение воздуха.

Оказалось, что это влияние было достаточно велико: например, в Чехии с загрязнением воздуха было связано около 29% смертей от COVID-19, а в Китае, Германии, Швейцарии и Бельгии — от 20 до 25%. В городах Восточной и Южной Азии этот показатель был еще выше и достигал отметки в 35-40%.

Самые низкие показатели наблюдались в Новой Зеландии, Австралии и Израиле. Там с загрязнением атмосферы могли быть связаны 1%, 3% и 6% умерших от COVID-19 соответственно.

“Последние исследования коллег показывают, что аэрозоли и частицы пыли повышают активность рецепторов ACE2 на поверхности клеток легких, которые коронавирус нового типа использует для проникновения в клетки. Поэтому можно говорить, что загрязнение воздуха наносит двойной удар по здоровью человека, повреждая ткани легких и делая их более уязвимыми для атак вируса”, — подытожил Мюнцель.

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