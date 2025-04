Пандемія: ВООЗ рекомендує усім, хто перехворів COVID-19 дотримуватися противірусних заходів

У перехворілих COVID-19 людей “виробляються антитіла через декілька тижнів після інфікування”, нагадала вона. “Відомо, що антитіла виробляються у тих, хто переніс хворобу в тяжкій формі, легкій формі або безсимптомно, — зазначила Керкхове. — В даний час проводяться дослідження, щоб з’ясувати, наскільки сильна така імунна відповідь і як довго зберігаються ці антитіла”. За словами експерта, у фахівців “все ще немає повної картини” на цей рахунок. “Деякі дослідження показують, що це (збереження антитіл в організмі) триває шість місяців і, можливо, довше”, — пояснила вона. Разом з тим, згідно з дослідженнями, що проводилися з іншими коронавірусами, “імунітет не буде тривати довічно”.

Як вважає Керкхове, “дуже важливо, щоб усі як і раніше дотримувалися заходів в галузі охорони здоров’я, які діють в районах, де вони живуть”. “Ми не знаємо, як довго триває імунна відповідь, тому важливо продовжувати практикувати фізичне дистанціювання. Ми повинні бути впевнені, що руки вимиті, що використовується мило і чиста вода або спиртові засоби обробки, що ми носимо маски і дотримуємося всіх запобіжних заходів”, — констатувала експерт.

Нагадавши про зафіксовані в світі випадки повторного зараження SARS-CoV-2, Керкхове сказала: “Ми не знаємо, як часто це відбувається. Ряд інстанцій в країнах повідомляли, що є випадки повторного інфікування”. За її словами, фахівці працюють над з’ясуванням обставин кожного такого випадку, однак в цій області “ще багато що належить зрозуміти”.

How long does your immunity last after you recover from COVID19? Can you get reinfected? Why do you need to continue with preventative measures?

