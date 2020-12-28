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Пандемія: ВООЗ рекомендує усім, хто перехворів COVID-19 дотримуватися противірусних заходів

Київ • УНН

 • 16785 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Люди, які перехворіли коронавірусом, повинні продовжувати дотримуватися противірусних заходів, включаючи носіння масок, миття рук і дотримання фізичної дистанції. На даний момент науці точно не відомо, як довго триває після хвороби імунітет, заявила в відеоінтерв’ю, розміщеному в понеділок в Twitter Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), її експерт Марія ван Керкхове, пише УНН.

Пандемія: ВООЗ рекомендує усім, хто перехворів COVID-19 дотримуватися противірусних заходів

У перехворілих COVID-19 людей “виробляються антитіла через декілька тижнів після інфікування”, нагадала вона. “Відомо, що антитіла виробляються у тих, хто переніс хворобу в тяжкій формі, легкій формі або безсимптомно, — зазначила Керкхове. — В даний час проводяться дослідження, щоб з’ясувати, наскільки сильна така імунна відповідь і як довго зберігаються ці антитіла”. За словами експерта, у фахівців “все ще немає повної картини” на цей рахунок. “Деякі дослідження показують, що це (збереження антитіл в організмі) триває шість місяців і, можливо, довше”, — пояснила вона. Разом з тим, згідно з дослідженнями, що проводилися з іншими коронавірусами, “імунітет не буде тривати довічно”.

Як вважає Керкхове, “дуже важливо, щоб усі як і раніше дотримувалися заходів в галузі охорони здоров’я, які діють в районах, де вони живуть”. “Ми не знаємо, як довго триває імунна відповідь, тому важливо продовжувати практикувати фізичне дистанціювання. Ми повинні бути впевнені, що руки вимиті, що використовується мило і чиста вода або спиртові засоби обробки, що ми носимо маски і дотримуємося всіх запобіжних заходів”, — констатувала експерт.

Нагадавши про зафіксовані в світі випадки повторного зараження SARS-CoV-2, Керкхове сказала: “Ми не знаємо, як часто це відбувається. Ряд інстанцій в країнах повідомляли, що є випадки повторного інфікування”. За її словами, фахівці працюють над з’ясуванням обставин кожного такого випадку, однак в цій області “ще багато що належить зрозуміти”.

How long does your immunity last after you recover from # COVID19 ? Can you get reinfected? Why do you need to continue with preventative measures?
Dr @mvankerkhove explains in # ScienceIn5 pic.twitter.com/3jtsQAr8mX

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 27, 2020

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