Пандемия: ВОЗ рекомендует всем, кто переболел COVID-19 соблюдать противовирусные меры

У переболевших COVID-19 людей “вырабатываются антитела через несколько недель после инфицирования”, напомнила она. “Известно, что антитела вырабатываются у тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, легкой форме или бессимптомно, — отметила Керкхове. — В настоящее время проводятся исследования, чтобы выяснить, насколько силен такой иммунный ответ и как долго сохраняются эти антитела”. По словам эксперта, у специалистов “все еще нет полной картины” на этот счет. “Некоторые исследования показывают, что это (сохранение антител в организме) продолжается шесть месяцев и, возможно, дольше”, — пояснила она. Вместе с тем, согласно исследованиям, проводившимся с другими коронавирусами, “иммунитет не будет длиться пожизненно”.

Как считает Керкхове, “очень важно, чтобы все по-прежнему соблюдали меры в области здравоохранения, которые действуют в районах, где они живут”. “Мы не знаем, как долго длится иммунный ответ, поэтому важно продолжать практиковать физическое дистанцирование. Мы должны быть уверены, что руки вымыты, что используется мыло и чистая вода или спиртовые средства обработки, что мы носим маски и соблюдаем все меры предосторожности”, — констатировала эксперт.

Напомнив о зафиксированных в мире случаях повторного заражения SARS-CoV-2, Керкхове сказала: “Мы не знаем, как часто это происходит. Ряд инстанций в странах сообщали, что имеются случаи повторного инфицирования”. По ее словам, специалисты работают над выяснением обстоятельств каждого такого случая, однако в этой области “еще многое предстоит понять”.

How long does your immunity last after you recover from #COVID19? Can you get reinfected? Why do you need to continue with preventative measures?

Dr @mvankerkhove explains in #ScienceIn5 pic.twitter.com/3jtsQAr8mX

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 27, 2020