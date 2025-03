Пандемія коронавірусу: Китай відмовився вивозити своїх громадян з Росії, інфікованих COVID-19

Зазначається, що тест при цьому повинен бути зроблений не раніше ніж за 72 години до вильоту. Така політика авіакомпанії вступить в силу з травня цього року. Йдеться тільки про громадян КНР: іноземцям заборонено в’їжджати в Китай вже з кінця березня.

Раніше 27 квітня стало відомо, що за кількістю заражених Росія обігнала Китай.

20 квітня повідомлялося, що китайська влада занепокоїлася через інфікованих, які прибувають з Росії: передбачається, що ввезені випадки зараження можуть спровокувати новий спалах хвороби.

За даними на 27 квітня, в Росії зафіксовано 6 198 нових випадків зараження у 85 регіонах, загальне число інфікованих по всій країні становить 87 147. За останню добу зафіксовано 50 летальних випадків, повністю одужали 579 осіб. За весь період зареєстровано 794 смерті, 7 346 осіб вилікувалися.

#AirChina requires passengers from #Moscow to Beijing to provide a negative test certificate for the # COVID19 nucleic acid test, which must be obtained within the last 72 hours before departure. The policy kicks off in #May . pic.twitter.com/4qr67UUYFe

— Global Times (@globaltimesnews) April 27, 2020