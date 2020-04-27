В Україні продовжили випробування ракетного комплексу "Нептун"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Одеській області продовжили державні випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ у Facebook.
"В Одеській області тривають державні випробування ракетного комплексу Р-360 “Нептун”. Льотні випробування проводяться зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети та залученням авіації — літаків Су-27", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, пуски здійснюються з державного випробувального полігону Збройних сил України “Алібей”.
Нагадаємо, на початку квітня ракетний комплекс "Нептун" пройшов друге успішне випробування.