В Украине продолжили испытания ракетного комплекса "Нептун"

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 292 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 22228 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 40702 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 62494 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 99831 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104770 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130399 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130119 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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В Украине продолжили испытания ракетного комплекса "Нептун"

В Украине продолжили испытания ракетного комплекса "Нептун"

Киев  •  УНН

 • 17299 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Одесской области продолжили государственные испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook.

"В Одесской области продолжаются государственные испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Летные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации - самолетов Су-27", - говорится в сообщении.

Как указано, пуски осуществляются с государственного испытательного полигона Вооруженных сил Украины "Алибэй".

Напомним, в начале апреля ракетный комплекс "Нептун" прошел второе успешное испытание.

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