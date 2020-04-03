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Ракетний комплекс "Нептун" пройшов друге успішне випробування

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Ракетний комплекс “Нептун” пройшов друге успішне випробування в акваторії Чорного моря. Про це у Facebook написав секретар РНБО Олексій Данілов, передає УНН.

“Друге успішне випробування. В акваторії Чорного моря на полігоні "Алібей“ ракетний комплекс "Нептун“ успішно вразив плавучі мішені. При цьому дальність пусків ракети "Нептун“ складає до 100 км. Дякуємо всьому колективу ДККБ "Луч“. ЗСУ буде чим відповісти на суші і на морі”, — написав Данилов.

Нагадаємо, крилата ракета Р-360 комплексу РК-360МЦ “Нептун” і 28 листопада успішно пройшла етап випробувань, під час яких здійснила політ на декілька сотень кілометрів за заданим маршрутом та висотах. Завершення цього етапу означає, що розробка Р-360, як літального апарата, завершено.

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