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Пандемия коронавируса: Китай отказался вывозить своих граждан из России, инфицированных COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Китайская государственная авиакомпания Air China откажется вывозить рейсом Москва-Пекин заразившихся коронавирусом китайцев: на борт будут пускать только пассажиров с отрицательным результатом теста на SARS-CoV-2. Об этом сообщается в Twitter государственного китайского издания Global Times, пишет УНН.

Отмечается, что тест при этом должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до вылета. Такая политика авиакомпании вступит в силу с мая этого года. Речь идет только о гражданах КНР: иностранцам запрещено въезжать в Китай уже с конца марта.

Ранее 27 апреля стало известно, что по числу зараженных Россия обогнала Китай.

20 апреля сообщалось, что китайские власти забеспокоились из-за инфицированных, прибывающих из России: предполагается, что ввезенные случаи заражения могут спровоцировать новую вспышку болезни.

По данным на 27 апреля, в России зафиксировано 6 198 новых случаев заражения в 85 регионах, общее число инфицированных по всей стране составляет 87 147. За последние сутки зафиксировано 50 летальных исходов, полностью выздоровели 579 человек. За весь период зарегистрировано 794 смерти, 7 346 человек вылечились.

#AirChina requires passengers from #Moscow to Beijing to provide a negative test certificate for the #COVID19 nucleic acid test, which must be obtained within the last 72 hours before departure. The policy kicks off in #May. pic.twitter.com/4qr67UUYFe

— Global Times (@globaltimesnews) April 27, 2020

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