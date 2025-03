Пандемия коронавируса: Китай отказался вывозить своих граждан из России, инфицированных COVID-19

Отмечается, что тест при этом должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до вылета. Такая политика авиакомпании вступит в силу с мая этого года. Речь идет только о гражданах КНР: иностранцам запрещено въезжать в Китай уже с конца марта.

Ранее 27 апреля стало известно, что по числу зараженных Россия обогнала Китай.

20 апреля сообщалось, что китайские власти забеспокоились из-за инфицированных, прибывающих из России: предполагается, что ввезенные случаи заражения могут спровоцировать новую вспышку болезни.

По данным на 27 апреля, в России зафиксировано 6 198 новых случаев заражения в 85 регионах, общее число инфицированных по всей стране составляет 87 147. За последние сутки зафиксировано 50 летальных исходов, полностью выздоровели 579 человек. За весь период зарегистрировано 794 смерти, 7 346 человек вылечились.

