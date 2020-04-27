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На Закарпатті тимчасово закрили станцію "швидкої" через масовий спалах COVID-19 серед медпрацівників

На Закарпатті тимчасово закрили станцію "швидкої" через масовий спалах COVID-19 серед медпрацівників

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. На території Мукачівської ОТГ COVID-19 виявили у 16 працівників станції екстреної медичної допомоги Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, через це станцію швидкої медичної допомоги тимчасово зачинено. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мукачівської міської ради.

"Із 25 працівників, які вже пройшли тестування методом ПЛР, у 16 діагноз підтвердився. Також COVID-19 виявлено у трьох контактних осіб. Сьогодні комісією ТЕБ і НС було прийнято рішення вжити негайно усі необхідні заходи для локалізації осередка захворювання та недопущення поширення коронавірусної інфекції на території Мукачівської ОТГ", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що працівників "швидкої" відправлено на самоізоляцію, усі вони пройдуть в найближчі дні ПЛР-тестування.

"Всіх працівників буде протестовано методом ПЛР, і до роботи будуть допускатися лише здорові працівники. Поки не будуть відомі результати досліджень, станцію швидкої медичної допомоги тимчасово зачинено, керівництву Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги доручено забезпечити надання невідкладної медичної допомоги місцевим жителям", - додається у повідомленні.

Повідомляється, що у call-центрі медичного центру "Сім’я" будуть залучені спеціалісти, які цілодобово консультуватимуть людей щодо виїздів бригад швидкої, працівниками Центру первинної медико-санітарної допомоги за рішенням сімейного лікаря буде здійснено надання медичної допомоги, також в разі необхідності залучатимуть додаткових спеціалістів.

Нагадаємо, в Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіло 1749 медичних працівників та 614 дітей.

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