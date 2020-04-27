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На Закарпатье временно закрыли станцию "скорой" из-за массовой вспышки COVID-19 среди медработников

На Закарпатье временно закрыли станцию "скорой" из-за массовой вспышки COVID-19 среди медработников

Киев  •  УНН

 • 11248 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. На территории Мукачевской ОТГ COVID-19 обнаружили у 16 работников станции экстренной медицинской помощи Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи, поэтому станцию скорой медицинской помощи временно закрыли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мукачевского городского совета.

"Из 25 работников, которые уже прошли тестирование методом ПЦР, у 16 диагноз подтвердился. Также COVID-19 обнаружено у троих контактных лиц. Сегодня комиссией ТЭБ и ЧС было принято решение принять немедленно все необходимые меры для локализации очага заболевания и недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Мукачевской ОТГ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работников "скорой" отправили на самоизоляцию, все они пройдут в ближайшие дни ПЦР-тестирование.

"Всех работников будет протестировано методом ПЦР, и к работе будут допускаться только здоровые работники. Пока не будут известны результаты исследований, станцию скорой медицинской помощи временно закрыто, руководству Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поручено обеспечить предоставление неотложной медицинской помощи местным жителям", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что в call-центре медицинского центра "Семья" будут привлечены специалисты, которые круглосуточно будут консультировать людей по выезду бригад скорой, работниками Центра первичной медико-санитарной помощи по решению семейного врача будет осуществлено оказание медицинской помощи, а также в случае необходимости - привлекать дополнительных специалистов.

Напомним, в Украине за все время пандемии на COVID-19 заболело 1749 медицинских работников и 614 детей.

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