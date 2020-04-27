В Україні на COVID-19 загалом захворіло вже 1749 медичних працівників та 614 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіло 1749 медичних працівників та 614 дітей. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу захворіло 392 особи, з них 28 дітей та 73 медичних працівники…За весь час пандемії захворіло 614 дітей, а також 1749 медичних працівників", - зазначив він.
Також, за останню добу найбільше підтверджених випадків було зареєстровано у Харківській області.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області – 49, Закарпатській області – 46, Чернівецькій – 34 та місті Києві – 32 випадки", - додав Степанов.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 27 квітня зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 220 - летальних.