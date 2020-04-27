Епідеміолог розповіла, коли хворий на коронавірус вже може заражати інших
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Починаючи з третього дня інкубаційного періоду людина з коронавірусом може бути заразною для інших. Інкубаційний період цієї хвороби найчастіше триває 4-5 днів. Про це в інтерв’ю УНН розповіла лікар-епідеміолог Ольга Голубовська.
“З першого дня зараження заразити важко, я не думаю, що це правда. При переважній більшості інфекційних захворювань, людина інфікується, інкубаційний період це від моменту зараження до появи клінічних симптомів. Так ось, зазвичай, люди заразні — це кінець інкубаційного періоду”, — наголосила Голубовська.
За її словами, в той самий момент, коли людина заразилася, вона не може переносити інфекцію, повинен пройти певний час.
“Інша справа, що інкубаційний період зараз 14 днів, це все умовно. Треба розуміти, медицина це не математика. Взяли 14 днів, бо за кількістю спостережень, шляхом епідеміологічного дослідження, виявляли від кого міг заразитися, прийшли до висновку що в середньому 14 днів. Хоча є публікації до місяця. І найчастіше все-таки 4-5 днів інкубаційний період. Тому я не думаю, що з першого дня, але вже з третього дня людина може бути заразною”, — підсумувала Голубовська.
Як повідомила УНН лікар-епідеміолог, в Україні коронавірусна хвороба у людини може протікати з безліччю симптомів або навіть безсимптомно. Також характерною є втрата нюху.