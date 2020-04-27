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Эпидемиолог рассказала, когда больной коронавирусом уже может заражать других

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Начиная с третьего дня инкубационного периода человек с коронавирусом может быть заразной для других. Инкубационный период этой болезни чаще всего длится 4-5 дней. Об этом в интервью УНН рассказала врач-эпидемиолог Ольга Голубовская.

"С первого дня заражения заразить трудно, я не думаю, что это правда. При большинстве инфекционных заболеваний, человек инфицируется, инкубационный период это от момента заражения до появления клинических симптомов. Так вот, как правило, люди заразные - это конец инкубационного периода", - отметила Голубовская.

По ее словам, в тот самый момент, когда человек заразился, он не может переносить инфекцию, должен пройти определенное время.

"Другое дело, что инкубационный период сейчас 14 дней, это все условно. Надо понимать, медицина это не математика. Взяли 14 дней, потому что по количеству наблюдений, путем эпидемиологического исследования, выявляли от кого мог заразиться, пришли к выводу, что в среднем 14 дней. Хотя есть публикации до месяца. И чаще всего все-таки 4-5 дней инкубационный период. Поэтому я не думаю, что с первого дня, но уже с третьего дня человек может быть заразным", - подытожила Голубовская.

Как сообщила УНН врач-эпидемиолог, в Украине коронавирусная болезнь у человека может протекать с множеством симптомов или даже бессимптомно. Также характерна потеря обоняния.

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