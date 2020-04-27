Епідеміолог розповіла про особливості COVID-19 в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Україні коронавірусна хвороба у людини може протікати з безліччю симптомів або навіть безсимптомно. Також характерною є втрата нюху. Про це в інтерв’ю УНН розповіла лікар-епідеміолог Ольга Голубовська.
"Захворювання протікає з безліччю різних клінічних симптомів, від безсимптомних, буває легкий респіраторний так званий синдром з невеликим кашлем, без нежитю. Що дуже характерно - втрата нюху. Ну як дуже характерно, це приблизно у 5% людей", - зазначила Голубовська.
Також вона наголосила, якщо у людини немає інших ознак, які спричинили втрату нюху, це має бути розцінено, як підозра на COVID-19.
"А може бути перебіг хвороби з високою температурою 39-40, яке не знижується протягом двох тижнів. Відразу хочу застерегти всіх людей - особливістю температури при цьому захворюванні є те, що хворі її легко переносять і збивати її не можна, навіть якщо вона 39 - не можна, нехай хворого лихоманить. Чим довше і частіше ми збиваємо температуру, тим ми продовжуємо термін хвороби", - додала Голубовська.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 27 квітня зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 220 летальних.