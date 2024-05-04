Ціни на огірки впали на 20% через сезонне збільшення пропозиції
Київ • УНН
Ціни на огірки в Україні впали на 20% через сезонне збільшення пропозиції, в той час як вартість овочів борщового набору, як очікується, знизиться, а ціни на полуницю залишаться стабільними в діапазоні 60-80 грн за кг.
Ціни на огірки в Україні впали на 20% через сезонне збільшення пропозиції. Очікується зниження вартості овочів борщового набору та стабільна ціна на полуницю в межах 60-80 грн за кг. Про це пише УНН з посиланням на Agropolit.
Деталі
Аналітики пояснюють ситуацію сезонним зростанням пропозиції на ринку, проте продажі овочів залишаються відносно низькими. Місцеві оптові та роздрібні продавці закуповують огірки тільки для негайного продажу, враховуючи короткий термін їх реалізації. Внаслідок цього українські тепличні господарства сьогодні продають огірки за ціною 55-100 грн за кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Виробники зазначають, що тепла погода прискорила дозрівання огірків, а також зниження ціни спричинено збільшенням пропозиції огірків із-під плівки. У травні очікується зростання цін на яблука до 27 гривень за кілограм, на виноград — до 285 гривень. Ціна на апельсини досягне 75 гривень, на лимони — 57 гривень, на банани — 70 гривень, а на мандарини — 77 гривень за кілограм.
Українці можуть очікувати зниження цін на овочі борщового набору через збільшення пропозиції овочів закритого ґрунту. Аграрії також прогнозують, що ціна на полуницю цього року залишиться приблизно на тому ж рівні, що й торік — від 60 до 80 гривень за кілограм.
Нагадаємо
За прогнозом НБУ, у короткостроковій перспективі сирі продукти харчування залишатимуться дешевшими, ніж торік, але ціни зростуть у другій половині 2024 року на тлі нижчого очікуваного врожаю, тоді як ціни на перероблені продукти харчування також дещо прискоряться.
Інфляція в Україні сповільнилась до 4,3%. Найбільше за місяць подорожчали овочі, подешевшали - яйця08.03.24, 15:37 • 21551 перегляд