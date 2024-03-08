Інфляція в Україні сповільнилась до 4,3%. Найбільше за місяць подорожчали овочі, подешевшали - яйця
Київ • УНН
Споживча інфляція в Україні сповільнилась до 4,3% у лютому з 4,7% у січні, при цьому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,6% у річному вимірі, тоді як ціни на комунальні послуги залишились незмінними, а ціни на транспорт дещо знизились.
Споживча інфляція в Україні сповільнилася до 4,3% у лютому у річному вимірі із 4,7% у січні, свідчать дані Держстатистики, пише УНН.
Деталі
Інфляція на споживчому ринку в лютому цього року порівняно із січнем зросла на 0,3%, з початку року - на 0,7%.
Базова інфляція в лютому 2024 року порівняно із січнем зросла на 0,4%, з початку року - на 0,8%.
Ціни на продукти та товари
На споживчому ринку у лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої, як повідомляється, зросли на 0,4%, у річному вимірі - подорожчання на 2,6%.
Найбільше за місяць (на 4,4%) подорожчали овочі. На 2,9-0,4% у лютому зросли ціни на яловичину, масло, молоко та молочні продукти, безалкогольні напої, рис, хліб, рибу та продукти з риби, фрукти. Водночас на 3,5–0,8% знизилися ціни на яйця, свинину, цукор, м’ясо птиці, соняшникову олію, продукти переробки зернових, сало.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у лютому підвищилися на 0,7%, що, як вказано, пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.
Одяг і взуття за місяць подешевшали на 3,5%, зокрема, одяг – на 3,5%, взуття – на 3,4%.
Вартість послуг
Ціни на комуналку (житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива) за місяць не змінилися, у річному вимірі - підвищення на 12,7%.
Ціни на транспорт у лютому знизилися на 0,2%, як повідомляється, в основному через здешевлення проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 2,1% і палива та мастил на 0,5%. Подорожчання за рік - 3,3%, зокрема, пального і мастил - на 5%.
Послуги освіти подорожчали за місяць на 0,2%. За рік послуги освіти зросли в ціні на 11,9%.
Зростання цін у сфері охорони здоров’я у лютому становило 0,7%. За рік подорожчання у сфері сягнуло 8,7%.
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.