ukenru
Рубрики
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Инфляция в Украине замедлилась до 4,3%. Больше всего за месяц подорожали овощи, подешевели - яйца

Инфляция в Украине замедлилась до 4,3%. Больше всего за месяц подорожали овощи, подешевели - яйца

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 13:37  •  2995 просмотра

Read in English

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 4,3% в феврале с 4,7% в январе, при этом цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,6% в годовом измерении, тогда как цены на коммунальные услуги остались неизменными, а цены на транспорт несколько снизились.

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 4,3% в феврале в годовом измерении с 4,7% в январе, свидетельствуют данные Госстатистики, пишет УНН.

Детали

Инфляция на потребительском рынке в феврале этого года по сравнению с январем выросла на 0,3%, с начала года - на 0,7%.

Базовая инфляция в феврале 2024 года по сравнению с январем выросла на 0,4%, с начала года - на 0,8%.

Цены на продукты и товары

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки, как сообщается, выросли на 0,4%, в годовом измерении - подорожание на 2,6%.

Больше всего за месяц (на 4,4%) подорожали овощи. На 2,9-0,4% в феврале выросли цены на говядину, масло, молоко и молочные продукты, безалкогольные напитки, рис, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, фрукты. В то же время на 3,5-0,8% снизились цены на яйца, свинину, сахар, мясо птицы, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в феврале повысились на 0,7%, что, как указано, связано с подорожанием табачных изделий на 1,4%.

Одежда и обувь за месяц подешевели на 3,5%, в частности, одежда - на 3,5%, обувь - на 3,4%.

Стоимость услуг

Цены на коммуналку (жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива) за месяц не изменились, в годовом измерении - повышение на 12,7%.

Цены на транспорт в феврале снизились на 0,2%, как сообщается, в основном из-за удешевления проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 2,1% и топлива и масел на 0,5%. Подорожание за год - 3,3%, в частности, топлива и масел - на 5%.

Услуги образования подорожали за месяц на 0,2%. За год услуги образования выросли в цене на 11,9%.

Рост цен в сфере здравоохранения в феврале составил 0,7%. За год подорожание в сфере достигло 8,7%.

Данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
  •  33649 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
  •  35459 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
  •  45338 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
  •  67135 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  62135 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  106848 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
07.03.24  •  108874 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
07.03.24  •  108052 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
07.03.24  •  109164 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  130516 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
Инфляция в Украине замедлилась до 4,3%. Больше всего за месяц подорожали овощи, подешевели - яйца

Инфляция в Украине замедлилась до 4,3%. Больше всего за месяц подорожали овощи, подешевели - яйца

  •  2995 просмотра
Украина ожидает переговорную рамку от Еврокомиссии уже в марте 2024 года - Шмыгаль

Украина ожидает переговорную рамку от Еврокомиссии уже в марте 2024 года - Шмыгаль

  •  3540 просмотра
Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны

Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны

  •  5116 просмотра
На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника

На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника

  •  7325 просмотра
Зеленский прибыл в Турцию - СМИ

Зеленский прибыл в Турцию - СМИ

  •  7467 просмотра
Олигарх Жеваго готовит масштабную дискредитационную компанию против правоохранительной системы - ГБР

Олигарх Жеваго готовит масштабную дискредитационную компанию против правоохранительной системы - ГБР

  •  8424 просмотра
россияне атаковали село в Херсонской области предварительно с дрона, есть погибшая и раненый - ОВА

россияне атаковали село в Херсонской области предварительно с дрона, есть погибшая и раненый - ОВА

  •  8116 просмотра
На Николаевщине появился первый мобильный аптечный пункт

На Николаевщине появился первый мобильный аптечный пункт

  •  6467 просмотра
В столице нормализуется качество воздуха после предварительной фиксации превышения нормы

В столице нормализуется качество воздуха после предварительной фиксации превышения нормы

  •  9710 просмотра
В половине областей Украины начали посевную кампанию

В половине областей Украины начали посевную кампанию

  •  8007 просмотра

Популярные

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

  •  70186 просмотра
ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"

ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"

  •  34838 просмотра
Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом

Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом

  •  103721 просмотра
НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины

НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины

  •  65304 просмотра
В феврале полиция Киева изъяла 85 единиц нелегального оружия и 10 000 патронов

В феврале полиция Киева изъяла 85 единиц нелегального оружия и 10 000 патронов

  •  44824 просмотра

Публикации

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

  •  70194 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

  •  67135 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  140281 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  145879 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  174884 просмотра

Инфляция в Украине замедлилась до 4,3%. Больше всего за месяц подорожали овощи, подешевели - яйца

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 4,3% в феврале с 4,7% в январе, при этом цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,6% в годовом измерении, тогда как цены на коммунальные услуги остались неизменными, а цены на транспорт несколько снизились.

Экономика •   •  2995 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 4,3%. Больше всего за месяц подорожали овощи, подешевели - яйца

Украина ожидает переговорную рамку от Еврокомиссии уже в марте 2024 года - Шмыгаль

Украина ожидает в марте 2024 года получить от Европейской Комиссии переговорные рамки по вступлению в ЕС. Украинское правительство выполнило необходимые рекомендации.

политика •   •  3540 просмотра
Украина ожидает переговорную рамку от Еврокомиссии уже в марте 2024 года - Шмыгаль

Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны

По словам президента Зеленского, дальнобойное вооружение может изменить ход войны, позволив Украине противостоять российской дальнобойной артиллерии и заставить их отступить с оккупированных территорий.

Война •   •  5116 просмотра
Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны

На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника

российские войска намеренно атаковали спасателей ударом беспилотника в Харьковской области, повредив пожарную машину.

Война •   •  7325 просмотра
На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника

Зеленский прибыл в Турцию - СМИ

Президент Украины Зеленский прибыл на встречу с президентом Турции Эрдоганом, чтобы обсудить расширение Черноморской зерновой инициативы.

политика •   •  7467 просмотра
Зеленский прибыл в Турцию - СМИ

Олигарх Жеваго готовит масштабную дискредитационную компанию против правоохранительной системы - ГБР

Беглый олигарх Константин Жеваго готовит масштабную дискредитационную кампанию против Государственного бюро расследований, которое расследует его вероятные попытки довести до банкротства Полтавский горно-обогатительный комбинат, чтобы сохранить свои личные активы и избежать финансовых обязательств.

Экономика •   •  8424 просмотра
Олигарх Жеваго готовит масштабную дискредитационную компанию против правоохранительной системы - ГБР

россияне атаковали село в Херсонской области предварительно с дрона, есть погибшая и раненый - ОВА

По данным украинских властей, в результате атаки российского беспилотника на село Ольговка Херсонской области один человек погиб и еще один получил ранения.

Война •   •  8116 просмотра
россияне атаковали село в Херсонской области предварительно с дрона, есть погибшая и раненый - ОВА

На Николаевщине появился первый мобильный аптечный пункт

В Николаевской области заработала мобильная аптека, которая обеспечит доступ к лекарствам, в том числе по программе "Доступные лекарства", для жителей пяти прифронтовых населенных пунктов.

Здоровье •   •  6467 просмотра
На Николаевщине появился первый мобильный аптечный пункт

В столице нормализуется качество воздуха после предварительной фиксации превышения нормы

После высокого уровня загрязнения утром, качество воздуха в Киеве вернулось к нормальному уровню, низкий уровень загрязнения наблюдался до 14:30 по данным городской администрации.

Общество •   •  9710 просмотра
В столице нормализуется качество воздуха после предварительной фиксации превышения нормы

В половине областей Украины начали посевную кампанию

Около половины областей Украины начали сев пшеницы, ячменя, гороха и овса, наибольшие площади уже засеяны в Одесской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Экономика •   •  8007 просмотра
В половине областей Украины начали посевную кампанию