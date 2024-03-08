Инфляция в Украине замедлилась до 4,3%. Больше всего за месяц подорожали овощи, подешевели - яйца

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 4,3% в феврале в годовом измерении с 4,7% в январе, свидетельствуют данные Госстатистики, пишет УНН.

Детали

Инфляция на потребительском рынке в феврале этого года по сравнению с январем выросла на 0,3%, с начала года - на 0,7%.

Базовая инфляция в феврале 2024 года по сравнению с январем выросла на 0,4%, с начала года - на 0,8%.

Цены на продукты и товары

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки, как сообщается, выросли на 0,4%, в годовом измерении - подорожание на 2,6%.

Больше всего за месяц (на 4,4%) подорожали овощи. На 2,9-0,4% в феврале выросли цены на говядину, масло, молоко и молочные продукты, безалкогольные напитки, рис, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, фрукты. В то же время на 3,5-0,8% снизились цены на яйца, свинину, сахар, мясо птицы, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в феврале повысились на 0,7%, что, как указано, связано с подорожанием табачных изделий на 1,4%.

Одежда и обувь за месяц подешевели на 3,5%, в частности, одежда - на 3,5%, обувь - на 3,4%.

Стоимость услуг

Цены на коммуналку (жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива) за месяц не изменились, в годовом измерении - повышение на 12,7%.

Цены на транспорт в феврале снизились на 0,2%, как сообщается, в основном из-за удешевления проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 2,1% и топлива и масел на 0,5%. Подорожание за год - 3,3%, в частности, топлива и масел - на 5%.

Услуги образования подорожали за месяц на 0,2%. За год услуги образования выросли в цене на 11,9%.

Рост цен в сфере здравоохранения в феврале составил 0,7%. За год подорожание в сфере достигло 8,7%.

Данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.