Ціни на сирі продукти зростуть у другому півріччі на тлі нижчого врожаю - НБУ
Київ • УНН
У короткостроковій перспективі сирі продукти харчування залишатимуться дешевшими, ніж торік, але ціни зростуть у другій половині 2024 року на тлі нижчого очікуваного врожаю, тоді як ціни на перероблені продукти харчування також дещо прискоряться.
Сирі продукти найближчим часом, як очікується, залишатимуться дешевшими, ніж минулого року, але в другому півріччі ціни на них зростуть. Дещо пришвидшиться й зростання цін на оброблені продовольчі товари. Про це ідеться в інфляційному звіті НБУ, пише УНН.
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У найближчі місяці очікується, що інфляція залишатиметься низькою, проте розвернеться в бік помірного прискорення. У ІІ кварталі вона повернеться до цільового діапазону НБУ 5% ± 1 в.п. та тимчасово вийде за його межі в другому півріччі. Це відбуватиметься як через тиск з боку витрат бізнесу на оплату праці, подальше відновлення споживчого попиту, так і через вичерпання впливу ефектів значних врожаїв попереднього року та м’якої зими поточного року, вказали у НБУ.
Сирі продукти в короткостроковому періоді все ще залишатимуться дешевшими, ніж минулого року. Проте в другому півріччі 2024 року ціни на них зростуть на тлі низької бази порівняння через менший очікуваний врожай. Дещо пришвидшиться й зростання цін на оброблені продовольчі товари, які входять до базового індексу споживчих цін. У наступні роки продовольча інфляція повернеться до низького рівня (3-4% на рік) завдяки поступовому нарощуванню виробництва продуктів харчування, а також зниженню світових цін на продовольство
Загалом же НБУ поліпшив прогноз інфляції з 8,6% до 8,2% на 2024 рік. За прогнозом НБУ, інфляція помірно пришвидшиться у 2024 році (до 8,2%), але вже наступного року знизиться до 6%, а надалі - до 5%.
Фіксація тарифів на окремі послуги ЖКГ, зокрема газ, гарячу воду та опалення, як вказано, залишалася вагомим чинником стримування адміністративної складової інфляції. "Проте в умовах подальшої нормалізації функціонування економіки та з огляду на складний стан енергосистеми очікується поступове приведення тарифів на послуги ЖКГ до ринково обґрунтованих рівнів", - зазначили у НБУ
Це, як очікується, стане вагомим проінфляційним чинником. Значний внесок в адміністративну складову інфляції матиме також подальше підвищення акцизів на тютюнову продукцію в межах євроінтеграційних зобов’язань України, додали у НБУ.
Нацбанк покращив свій інфляційний прогноз до 8,2% на 2024 рік25.04.24, 15:38 • 18018 переглядiв