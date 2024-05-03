Ціни на сирі продукти зростуть у другому півріччі на тлі нижчого врожаю - НБУ

Сирі продукти найближчим часом, як очікується, залишатимуться дешевшими, ніж минулого року, але в другому півріччі ціни на них зростуть. Дещо пришвидшиться й зростання цін на оброблені продовольчі товари. Про це ідеться в інфляційному звіті НБУ, пише УНН.

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У найближчі місяці очікується, що інфляція залишатиметься низькою, проте розвернеться в бік помірного прискорення. У ІІ кварталі вона повернеться до цільового діапазону НБУ 5% ± 1 в.п. та тимчасово вийде за його межі в другому півріччі. Це відбуватиметься як через тиск з боку витрат бізнесу на оплату праці, подальше відновлення споживчого попиту, так і через вичерпання впливу ефектів значних врожаїв попереднього року та м’якої зими поточного року, вказали у НБУ.

Сирі продукти в короткостроковому періоді все ще залишатимуться дешевшими, ніж минулого року. Проте в другому півріччі 2024 року ціни на них зростуть на тлі низької бази порівняння через менший очікуваний врожай. Дещо пришвидшиться й зростання цін на оброблені продовольчі товари, які входять до базового індексу споживчих цін. У наступні роки продовольча інфляція повернеться до низького рівня (3-4% на рік) завдяки поступовому нарощуванню виробництва продуктів харчування, а також зниженню світових цін на продовольство - прогнозують у Нацбанку.

Загалом же НБУ поліпшив прогноз інфляції з 8,6% до 8,2% на 2024 рік. За прогнозом НБУ, інфляція помірно пришвидшиться у 2024 році (до 8,2%), але вже наступного року знизиться до 6%, а надалі - до 5%.

Фіксація тарифів на окремі послуги ЖКГ, зокрема газ, гарячу воду та опалення, як вказано, залишалася вагомим чинником стримування адміністративної складової інфляції. "Проте в умовах подальшої нормалізації функціонування економіки та з огляду на складний стан енергосистеми очікується поступове приведення тарифів на послуги ЖКГ до ринково обґрунтованих рівнів", - зазначили у НБУ

Це, як очікується, стане вагомим проінфляційним чинником. Значний внесок в адміністративну складову інфляції матиме також подальше підвищення акцизів на тютюнову продукцію в межах євроінтеграційних зобов’язань України, додали у НБУ.

Нацбанк покращив свій інфляційний прогноз до 8,2% на 2024 рік