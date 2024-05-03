Цены на сырые продукты вырастут во втором полугодии на фоне более низкого урожая - НБУ

Сырые продукты в ближайшее время, как ожидается, будут оставаться дешевле, чем в прошлом году, но во втором полугодии цены на них вырастут. Несколько ускорится и рост цен на обработанные продовольственные товары. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, пишет УНН.

Детали

В ближайшие месяцы ожидается, что инфляция будет оставаться низкой, однако развернется в сторону умеренного ускорения. Во II квартале она вернется к целевому диапазону НБУ 5% ± 1 п.п. и временно выйдет за его пределы во втором полугодии. Это будет происходить как из-за давления со стороны расходов бизнеса на оплату труда, дальнейшее восстановление потребительского спроса, так и из-за исчерпания влияния эффектов значительных урожаев предыдущего года и мягкой зимы текущего года, указали в НБУ.

Сырые продукты в краткосрочном периоде все еще будут оставаться дешевле, чем в прошлом году. Однако во втором полугодии 2024 года цены на них вырастут на фоне низкой базы сравнения из-за меньшего ожидаемого урожая. Несколько ускорится и рост цен на обработанные продовольственные товары, которые входят в базовый индекс потребительских цен. В последующие годы продовольственная инфляция вернется к низкому уровню (3-4% в год) благодаря постепенному наращиванию производства продуктов питания, а также снижению мировых цен на продовольствие - прогнозируют в Нацбанке.

В целом же НБУ улучшил прогноз инфляции с 8,6% до 8,2% на 2024 год. По прогнозу НБУ, инфляция умеренно ускорится в 2024 году (до 8,2%), но уже в следующем году снизится до 6%, а в дальнейшем - до 5%.

Фиксация тарифов на отдельные услуги ЖКХ, в частности газ, горячую воду и отопление, как указано, оставалась весомым фактором сдерживания административной составляющей инфляции. "Однако в условиях дальнейшей нормализации функционирования экономики и учитывая сложное состояние энергосистемы ожидается постепенное приведение тарифов на услуги ЖКХ к рыночно обоснованным уровням", - отметили в НБУ

Это, как ожидается, станет весомым проинфляционным фактором. Значительный вклад в административную составляющую инфляции будет иметь также дальнейшее повышение акцизов на табачную продукцию в рамках евроинтеграционных обязательств Украины, добавили в НБУ.

Нацбанк улучшил свой инфляционный прогноз до 8,2% на 2024 год