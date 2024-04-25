Нацбанк улучшил свой инфляционный прогноз до 8,2% на 2024 год

НБУ ожидает небольшой рост инфляции в этом году, но благодаря лучшим реальным инфляционным показателям и улучшенным прогнозам, инфляция на конец года прогнозируется на уровне 8,2% вместо ожидаемых 8,6%. Об этом УНН пишет с ссылкой на данные НБУ.

Как и ранее, НБУ прогнозирует умеренное усиление инфляционного давления в этом году, учитывая ожидаемое исчерпание эффектов больших урожаев предыдущего года, дальнейшее восстановление потребления и повышение расходов бизнеса в условиях войны. В то же время, учитывая лучшую фактическую инфляционную динамику и улучшение инфляционных ожиданий, прогноз инфляции на конец этого года снижен с 8,6% до 8,2% - пишут в НБУ.

Нацбанк ожидает, что инфляция вернется к целевому диапазону 5% ± 1 процентных пунктов в течение следующих лет и останется в пределах этого коридора. Это произойдет благодаря стабилизации экономических условий, уменьшению внешнего инфляционного давления и последовательной монетарной политике. Прогнозируется, что инфляция замедлится до 6% в конце 2025 года и достигнет 5% в 2026 году.

Потребительская инфляция снизилась до 3,2% годовых в марте, что оказалось ниже прогноза НБУ, указанного в Инфляционном отчете от января 2024 года. Такое отклонение было вызвано преимущественно непредсказуемыми и временными факторами.

Базовая инфляция также замедлилась до 4,2% годовых, что соответствовало прогнозам НБУ. С одной стороны, рост зарплат и последствия блокады западных границ поддерживали базовое ценовое давление. С другой стороны, уменьшению этого давления способствовали улучшение инфляционных ожиданий и снижение цен на сырые продовольственные товары, что повлияло на цены обработанных пищевых продуктов и некоторых услуг.

Напомним

Национальный банк Украины готовит ряд шагов для валютной либерализации в ближайшие недели, сохраняя международные резервы на текущем уровне, в рамках своей стратегии ослабления валютных ограничений и возвращения к инфляционному таргетированию.

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