Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 13% в этом году

Прогноз НБУ предусматривает снижение учетной ставки до 13% в этом году. Такое уменьшение ставки вместе с запланированными мерами по упрощению валютных правил не должны приводить к новым рискам для стабильности в экономике и на валютном рынке. Об этом УНН пишет с ссылкой на данные НБУ.

Базовый сценарий прогноза НБУ предусматривает снижение учетной ставки до 13% в текущем году. Такое смягчение процентной политики и запланированные шаги по валютной либерализации не должны создавать дополнительных угроз для макрофинансовой стабильности и устойчивости валютного рынка - говорится в сообщении

В Нацбанке пишут, в случае существенных изменений в балансе рисков монетарную политику планируется адаптировать. При этом указывается, что уменьшение рисков для инфляции и курсовой устойчивости может создать предпосылки для дополнительных шагов по снижению учетной ставки и смягчению валютных ограничений, которые поддержат развитие кредитования и восстановление экономики.

Напомним

Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 14,5% до 13,5%, чтобы поддержать кредитование и восстановление экономики, одновременно управляя инфляционными рисками.

НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели