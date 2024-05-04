Цены на огурцы упали на 20% из-за сезонного увеличения предложения

Цены на огурцы в Украине упали на 20% из-за сезонного увеличения предложения. Ожидается снижение стоимости овощей борщевого набора и стабильная цена на клубнику в пределах 60-80 грн за кг. Об этом пишет УНН со ссылкой на Agropolit.

Детали

Аналитики объясняют ситуацию сезонным ростом предложения на рынке, однако продажи овощей остаются относительно низкими. Местные оптовые и розничные продавцы закупают огурцы только для немедленной продажи, учитывая короткий срок их реализации. Вследствие этого украинские тепличные хозяйства сегодня продают огурцы по цене 55-100 грн за кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Производители отмечают, что теплая погода ускорила созревание огурцов, а также снижение цены вызвано увеличением предложения огурцов из-под пленки. В мае ожидается рост цен на яблоки до 27 гривен за килограмм, на виноград - до 285 гривен. Цена на апельсины достигнет 75 гривен, на лимоны - 57 гривен, на бананы - 70 гривен, а на мандарины - 77 гривен за килограмм.

Украинцы могут ожидать снижения цен на овощи борщевого набора из-за увеличения предложения овощей закрытого грунта. Аграрии также прогнозируют, что цена на клубнику в этом году останется примерно на том же уровне, что и в прошлом году - от 60 до 80 гривен за килограмм.

Напомним

По прогнозу НБУ, в краткосрочной перспективе сырые продукты питания будут оставаться дешевле, чем в прошлом году, но цены вырастут во второй половине 2024 года на фоне более низкого ожидаемого урожая, тогда как цены на переработанные продукты питания также несколько ускорятся.

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