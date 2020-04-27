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За рік українці випили близько 8 млн літрів коньяку: найбільше споживачів - серед киян

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У 2019 році жителі України спожили 7,8 млн літрів коньяку. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

У перерахунку на абсолютний алкоголь обсяг роздрібного продажу коньяку протягом звітного періоду становив 788,5 тис. дал.

Протягом звітного періоду найбільше купили коньяку у роздріб жителі столиці — 162 тис. дал.

Чимало коньяку придбали жителі Дніпропетровщини та Одещини - 86,9 тис. дал. та 69 тис. дал. відповідно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Koktebel увійшов до ТОП-3 найпопулярніших брендів коньяку серед українців.

Загалом, за рік в Україні споживання коньяку зросло на 13,5%.

Як повідомлялося в УНН, у країнах Європи і США фіксують ріст продажів алкоголю на карантині.

Нагадаємо, українські компанії збільшили виробництво спиртних напоїв. Експерти тим часом прогнозують їх подорожчання на внутрішньому ринку

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