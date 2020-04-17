Карантин “стимулює” ціни на алкогольні напої
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. За місяць в Україні не суттєво, але все ж зросли ціни на алкоголь. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у березні 2020 року вартість 1 пляшки горілки об’ємом 0,5 л становила в середньому 92,25 грн, тоді як лютому — 92,17 грн. Таким чином, за місяць горілка в Україні подорожчала в середньому на 0,08%.
При цьому, вартість вина за місяць зросла в середньому на 0,9% — до 66,94 грн за пляшку об’ємом 0,75 л. Йдеться про столове вино вітчизняного виробництва.
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Дещо зросли ціни і на пиво — за місяць на 0,05%, до 17,3 грн за пляшку об’ємом 0,5 л. Йдеться про пиво вітчизняних марок.
Як писав УНН, американці, італійці, австрійці і шведи в умовах ізоляції значно збільшили показники вживання алкогольної продукції.
Нагадаємо, до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти включають: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малинівка”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).