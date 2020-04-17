Карантин "стимулирует" цены на алкогольные напитки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. За месяц в Украине не существенно, но все же выросли цены на алкоголь. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в марте 2020 стоимость 1 бутылки водки объемом 0,5 л составила в среднем 92,25 грн, тогда как феврале - 92,17 грн. Таким образом, за месяц водка в Украине подорожала в среднем на 0,08%.
При этом, стоимость вина за месяц выросла в среднем на 0,9% - до 66,94 грн за бутылку объемом 0,75 л. Речь идет о столовом вине отечественного производства.
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Несколько выросли цены и на пиво - за месяц на 0,05%, до 17,3 грн за бутылку объемом 0,5 л. Речь идет о пиве отечественных марок.
Как писал УНН, американцы, итальянцы, австрийцы и шведы в условиях изоляции значительно увеличили показатели употребления алкогольной продукции.
Напомним, в ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты включают: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").