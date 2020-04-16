Відомий український коньяк радить час на карантині присвятити творчості
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У кожної людини є справи, які через брак часу постійно відкладаються на «потім». Карантин – гарна нагода згадати про них. Що робити, аби час на карантині пройшов швидко і з користю, розповів український коньячний бренд KOKTEBEL, передає УНН із посиланням на сторінку бренду у Facebook.
Так, у KOKTEBEL радять, зокрема, креативно упорядкувати приємні фото та відеоспогади.
“Заодно і згадаєте найяскравіші моменти минулого”, — йдеться у повідомленні.
На допомогу — прийде добірка корисних програм-конструкторів: Фотокниги Принт-а-тет.
За допомогою програми можна створити власний сімейний, туристичний або дружній фотоальбом.
“Зберегти його можна у форматі pdf, або ж замовити друк — якість відмінна!”, — радить бренд.
“Не стримуйте політ своєї фантазії — монтуйте власний відеокліп із фото та улюблених треків. Відправляйте ролик друзям та згадуйте найбільш теплі моменти разом”, — кажуть у KOKTEBEL, додаючи, що можна також приємно здивувати кохану або коханого, створивши романтичний ролик.
Картина для розмальовування з фото за допомогою PhotoPad Photo Editor (Windows)
Програма — безкоштовна. Вона розбиває завантажене фото на кольори і номери, за якими можна розмалювати вже надруковане полотно фарбами.
“Прикрашайте картинами власний інтер’єр чи даруйте їх друзям на довгу пам’ять”, — йдеться у повідомленні.
У KOKTEBEL також закликали українців за можливості залишатися вдома.
“І пам’ятайте, що творчий процес — завжди приємніший з келихом коньяку KOKTEBEL”, — йдеться у дописі.