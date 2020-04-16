Відомий український коньяк радить час на карантині присвятити творчості

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У кожної людини є справи, які через брак часу постійно відкладаються на «потім». Карантин – гарна нагода згадати про них. Що робити, аби час на карантині пройшов швидко і з користю, розповів український коньячний бренд KOKTEBEL, передає УНН із посиланням на сторінку бренду у Facebook.