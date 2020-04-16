Известный украинский коньяк советует время на карантине посвятить творчеству
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. У каждого человека есть дела, которые из-за нехватки времени постоянно откладываются “на потом”. Карантин — хорошая возможность вспомнить о них. Что делать, чтобы время на карантине прошло быстро и с пользой, рассказал украинский коньячный бренд KOKTEBEL, передает УНН со ссылкой на страницу бренда в Facebook.
Так, в KOKTEBEL советуют, в частности, креативно упорядочить приятные фото и видеовоспоминания.
“Заодно и вспомните самые яркие моменты прошлого”, — говорится в сообщении.
На помощь — придется подборка полезных программ-конструкторов: Фотокниги Принт-а-тет.
С помощью программы можно создать собственный семейный, туристический или дружеский фотоальбом.
“Сохранить его можно в формате pdf, или же заказать печать — качество отличное!”, — советует бренд.
“Не сдерживайте полет своей фантазии — монтируйте собственный видеоклип с фото и любимых треков. Отправляйте ролик друзьям и вспоминайте наиболее теплые моменты вместе”, — говорят в KOKTEBEL, добавляя, что можно приятно удивить любимую или любимого, создав романтический ролик.
Картина для раскрашивания с фото с помощью PhotoPad Photo Editor (Windows)
Программа — бесплатная. Она разбивает загруженное фото на цвета и номера, по которым можно разрисовать уже напечатанное полотно красками.
“Украшают картины собственный интерьер или дарите их друзьям на долгую память”, — говорится в сообщении.
В KOKTEBEL также призвали украинцев по возможности оставаться дома.
“И помните, что творческий процесс — всегда приятный с бокалом коньяка KOKTEBEL”, — говорится в заметке.