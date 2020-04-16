Известный украинский коньяк советует время на карантине посвятить творчеству

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 52423 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 61412 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 75397 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 74682 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101130 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81757 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102106 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105684 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130783 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130279 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Известный украинский коньяк советует время на карантине посвятить творчеству

Известный украинский коньяк советует время на карантине посвятить творчеству

Киев  •  УНН

 • 15179 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. У каждого человека есть дела, которые из-за нехватки времени постоянно откладываются “на потом”. Карантин — хорошая возможность вспомнить о них. Что делать, чтобы время на карантине прошло быстро и с пользой, рассказал украинский коньячный бренд KOKTEBEL, передает УНН со ссылкой на страницу бренда в Facebook.

Так, в KOKTEBEL советуют, в частности, креативно упорядочить приятные фото и видеовоспоминания.

“Заодно и вспомните самые яркие моменты прошлого”, — говорится в сообщении.

На помощь — придется подборка полезных программ-конструкторов: Фотокниги Принт-а-тет.

С помощью программы можно создать собственный семейный, туристический или дружеский фотоальбом.

“Сохранить его можно в формате pdf, или же заказать печать — качество отличное!”, — советует бренд.

Видеоролик FROMFOTO.

“Не сдерживайте полет своей фантазии — монтируйте собственный видеоклип с фото и любимых треков. Отправляйте ролик друзьям и вспоминайте наиболее теплые моменты вместе”, — говорят в KOKTEBEL, добавляя, что можно приятно удивить любимую или любимого, создав романтический ролик.

Картина для раскрашивания с фото с помощью PhotoPad Photo Editor (Windows)

Программа — бесплатная. Она разбивает загруженное фото на цвета и номера, по которым можно разрисовать уже напечатанное полотно красками.

“Украшают картины собственный интерьер или дарите их друзьям на долгую память”, — говорится в сообщении.

В KOKTEBEL также призвали украинцев по возможности оставаться дома.

“И помните, что творческий процесс — всегда приятный с бокалом коньяка KOKTEBEL”, — говорится в заметке.

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