Известный украинский коньяк советует время на карантине посвятить творчеству

КИЕВ. 17 апреля. УНН. У каждого человека есть дела, которые из-за нехватки времени постоянно откладываются “на потом”. Карантин — хорошая возможность вспомнить о них. Что делать, чтобы время на карантине прошло быстро и с пользой, рассказал украинский коньячный бренд KOKTEBEL, передает УНН со ссылкой на страницу бренда в Facebook.