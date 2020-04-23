Українські підприємці стали виробляти більше горілки і коньяку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. За рік (березень 2020 до березня 2019 рр.) виробництво горілки в Україні зросло на 3,6%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Досить суттєво зросло виробництво бренді (коньяку) – на 21,4%.
Також зросло виробництво лікерів, за рік - на 10,8%.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Карантин “стимулює” ціни на алкогольні напої
Виробництво слабоалкогольних напоїв зросло - на 3,7%, пива солодового – впало на 8%.
Статистичні дані також свідчать про суттєвий ріст виробництва вин ігристих - на 17,3%.
Як писав УНН, до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти включають: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малинівка”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).