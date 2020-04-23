Украинские предприниматели стали производить больше водки и коньяка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. За год (март 2020 до марта 2019 гг.) производство водки в Украине выросло на 3,6%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Достаточно существенно возросло производство бренди (коньяка) - на 21,4%.
Также возросло производство ликеров, за год - на 10,8%.
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Производство слабоалкогольных напитков возросло - на 3,7%, пива солодового - упало на 8%.
Статистические данные также свидетельствуют о существенном росте производства вин игристых - на 17,3%.
Как писал УНН, в ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты включают: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").