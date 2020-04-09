Koktebel увійшов у ТОП-3 найпопулярніших брендів коньяку, які найбільше споживають українці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Український коньяк Koktebel увійшов у топ-3 найбільш впізнаваних та вживаних вітчизняних коньячних брендів. Про це свідчать дані соціологічного дослідження “ММІ Україна”, передає УНН.
Топ-3 найбільш впізнаваних вітчизняних брендів українського коньяку:
- ТМ “Шустов” (79,9%),
- ТМ "Koktebel " (77,4%),
- ТМ “Грінвіч” (71%).
Менш впізнаваними брендами українського коньяку є ТМ “Шабо” (69,8%), "Таврія“(68,5%), “Жан Жак” (68,3%), “Коблево” (61,4%), “Ужгородський” (65,4%).
Топ-3 найбільш вживаних брендів українського коньяку:
- ТМ "Шустов" (52,8%),
- ТМ "Koktebel" (47,1%),
- ТМ "Ужгородський" (44,1%).
Менш вживаними брендами українського коньяку є ТМ "Таврія" (41,7%), "Шабо"(39,9%), "Грінвіч" (37,2%), "Старий Кахеті" (32,1%), "Жан-Жак" (30,3%), "Коблево" (24,8%).
Як писав УНН, українці надають перевагу коньяку вітчизняного виробництва.