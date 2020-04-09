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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 3049 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 20655 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 39689 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 43459 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130463 просмотра

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Koktebel вошел в ТОП-3 самых популярных брендов коньяка, которые наиболее потребляют украинцы

Koktebel вошел в ТОП-3 самых популярных брендов коньяка, которые наиболее потребляют украинцы

Киев  •  УНН

 • 15230 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украинский коньяк Koktebel вошел в топ-3 самых известных и употребляемых отечественных коньячных брендов. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "ММИ Украина", передает УНН.

Топ-3 самых известных отечественных брендов украинского коньяка:

- ТМ "Шустов" (79,9%),

- ТМ "Koktebel" (77,4%),

- ТМ "Гринвич" (71%).

Менее узнаваемыми брендами украинского коньяка является ТМ "Шабо" (69,8%), "Таврия" (68,5%), "Жан Жак" (68,3%), "Коблево" (61,4%), "Ужгородский "(65,4%).

Топ-3 наиболее употребляемых брендов украинского коньяка:

- ТМ "Шустов" (52,8%),

- ТМ "Koktebel" (47,1%),

- ТМ "Ужгородский" (44,1%).

Менее употребляемыми брендами украинского коньяка является ТМ "Таврия" (41,7%), "Шабо" (39,9%), "Гринвич" (37,2%), "Старый Кахети" (32,1%), "Жан-Жак "(30,3%),"Коблево" (24,8%).

Как писал УНН, украинцы предпочитают коньяк отечественного производства.

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