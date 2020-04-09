Koktebel вошел в ТОП-3 самых популярных брендов коньяка, которые наиболее потребляют украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украинский коньяк Koktebel вошел в топ-3 самых известных и употребляемых отечественных коньячных брендов. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "ММИ Украина", передает УНН.
Топ-3 самых известных отечественных брендов украинского коньяка:
- ТМ "Шустов" (79,9%),
- ТМ "Koktebel" (77,4%),
- ТМ "Гринвич" (71%).
Менее узнаваемыми брендами украинского коньяка является ТМ "Шабо" (69,8%), "Таврия" (68,5%), "Жан Жак" (68,3%), "Коблево" (61,4%), "Ужгородский "(65,4%).
Топ-3 наиболее употребляемых брендов украинского коньяка:
- ТМ "Шустов" (52,8%),
- ТМ "Koktebel" (47,1%),
- ТМ "Ужгородский" (44,1%).
Менее употребляемыми брендами украинского коньяка является ТМ "Таврия" (41,7%), "Шабо" (39,9%), "Гринвич" (37,2%), "Старый Кахети" (32,1%), "Жан-Жак "(30,3%),"Коблево" (24,8%).
Как писал УНН, украинцы предпочитают коньяк отечественного производства.