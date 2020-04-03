Made in Ukraine: українці надають перевагу коньяку вітчизняного виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Українці, як правило, купують коньяк вітчизняного виробництва. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у 2019 році продажі коньяку українського виробництва у роздріб склали 3 млрд 460 млн грн, що становить 65,6%. Решта 34,4% - імпортний продукт.
Загалом, у 2019 році українці спожили 788 тис. дал. коньяку. І витратили на це 5 млрд 273 тис. грн.
За рік споживання коньяку в Україні зросло на 13,5%.
Як повідомлялося раніше в УНН, горілку українці купують теж, переважно, саме вітчизняного виробництва.
Нагадаємо, Koktebel увійшов у ТОП-3 найпопулярніших українських брендів коньяку.