Made in Ukraine: украинцы предпочитают коньяк отечественного производства
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украинцы, как правило, покупают коньяк отечественного производства. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в 2019 году продажи коньяка украинского производства в розницу составили 3 млрд 460 млн грн, что составляет 65,6%. Остальные 34,4% - импортный продукт.
В общем, в 2019 году украинцы потребили 788 тыс. дал. коньяка. И потратили на это 5 млрд 273 тыс. грн.
За год потребление коньяка в Украине выросло на 13,5%.
Как сообщалось ранее в УНН, водку украинцы покупают тоже, в основном, именно отечественного производства.
Напомним, Koktebel вошел в ТОП-3 самых популярных украинских брендов коньяка.