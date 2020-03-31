Koktebel увійшов у ТОП-3 найпопулярніших українських брендів коньяку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Український коньяк Koktebel увійшов у топ-3 найбільш впізнаваних вітчизняних коньячних брендів. Про це свідчать дані соціологічного дослідження “ММІ Україна”, передає УНН.
Так, бренд Koktebel із показником впізнаваності 77,4% посідає друге місце у списку.
Перше місце у списку належить коньяку ТМ “Шустов” (79,9%), третє — коньяку ТМ “Грінвіч” (71%).
Четверте та п’яте місце у списку належить коньякам ТМ “Шабо” (69,8%) та "Таврія“(68,5%).
Менш впізнаваними брендами українського коньяку є “Жан Жак” (68,3%), “Коблево” (61,4%), “Ужгородський” (65,4%).
Нагадаємо, за словами лікаря Комаровського, вино і коньяк — це противірусні “препарати”, які повинні бути в кожній “аптечці”.