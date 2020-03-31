Koktebel вошел в ТОП-3 самых популярных украинских брендов коньяка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Украинский коньяк Koktebel вошел в топ-3 самых известных отечественных коньячных брендов. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования “ММИ Украины”, передает УНН.
Так, бренд Koktebel с показателем узнаваемости 77,4% занимает второе место в списке.
Первое место в списке принадлежит коньяку ТМ “Шустов” (79,9%), третье — коньяку ТМ “Гринвич” (71%).
Четвертое и пятое место в списке принадлежит коньякам ТМ “Шабо” (69,8%) и “Таврия” (68,5%).
Менее узнаваемыми брендами украинского коньяка является “Жан Жак” (68,3%), “Коблево” (61,4%), “Ужгородский” (65,4%).
Напомним, по словам доктора Комаровского, вино и коньяк — это противовирусные “препараты”, которые должны быть в каждой “аптечке”.