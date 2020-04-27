Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Литва Гітанасом Науседою, пише УНН з посиланням на Twitter Володимира Зеленського та повідомлення Офісу Президента.
“Поговорив з Гітанасом Науседою. Вдячний за адвокацію України в Європі і за дружбу між нашими країнами. Бажаю здоров’я литовському народу під час пандемії COVID19”, — вказав у повідомленні Глава держави.
“Співрозмовники обговорили ситуацію в країнах у зв’язку з поширенням коронавірусу та заходи, яких вживають в Україні та Литві з метою протидії та мінімізації впливу COVID-19 на громадян. Глава Української держави поінформував Гітанаса Науседу про безпекову ситуацію на Донбасі. Президент України висловив подяку за незмінну підтримку Вільнюсом суверенітету й територіальної цілісності нашої держави”, — вказали в ОПУ.
Президенти України та Литви обговорили стан підготовки важливих євроінтеграційних заходів: саміту Україна — ЄС та шостого саміту Східного партнерства.
Гітанас Науседа високо оцінив особистий внесок Володимира Зеленського у впровадження реформ, особливо наголосивши на важливості ухвалення історичної земельної реформи як однієї з найкращих передумов для побудови сильної економіки.
Поговорив з @GitanasNauseda. Вдячний за адвокацію України в Європі і за дружбу між нашими країнами. Бажаю здоров’я литовському народу під час пандемії #COVID19— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 27, 2020
Співрозмовники відзначили важливість продовження двостороннього політичного діалогу попри ситуацію з поширенням коронавірусу. Президент України запросив свого литовського колегу відвідати Київ наприкінці цього року з метою участі в черговому засіданні Ради Президентів України та Литовської Республіки.
Додамо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Співрозмовники обговорили ситуацію в обох країнах у зв’язку з пандемією коронавірусу, а також готовність України до співпраці з МВФ.