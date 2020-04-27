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Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы

Киев  •  УНН

 • 12221 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Литва Гитанасом Науседой, пишет УНН со ссылкой на Twitter Владимира Зеленского и сообщения Офиса Президента.

“Поговорил с Гитанасом Науседой. Благодарен за адвокацию Украины в Европе и за дружбу между нашими странами. Желаю здоровья литовскому народу во время пандемии COVID19”, — отметил в сообщении Глава государства.

“Собеседники обсудили ситуацию в странах в связи с распространением коронавируса и меры, принимаемые в Украине и Литве с целью противодействия и минимизации влияния COVID-19 на граждан. Глава Украинского государства проинформировал Гитанаса Науседу о ситуацию с безопасностью на Донбассе. Президент Украины выразил благодарность за неизменную поддержку Вильнюсом суверенитета и территориальной целостности нашего государства”, — указали в ОПУ.

Президенты Украины и Литвы обсудили состояние подготовки важных евроинтеграционных мероприятий: саммита Украина — ЕС и шестого саммита Восточного партнерства.

Гитанас Науседа высоко оценил личный вклад Владимира Зеленского в реализацию реформ, особо отметив важность принятия исторической земельной реформы как одной из лучших предпосылок для построения сильной экономики.

Поговорил с @GitanasNauseda . Благодарен за адвокацию Украины в Европе и за дружбу между нашими странами. Желаю здоровья литовскому народу во время пандемии # COVID19

— Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) April 27, 2020

Собеседники отметили важность продолжения двустороннего политического диалога несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Президент Украины пригласил своего литовского коллегу посетить Киев в конце этого года для участия в очередном заседании Совета Президентов Украины и Литовской Республики.

Добавим, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Собеседники обсудили ситуацию в обеих странах в связи с пандемией коронавируса, а также готовность Украины к сотрудничеству с МВФ.

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