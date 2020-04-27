Зеленський обговорив з Макроном пандемію коронавірусу та допомогу МВФ

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Співрозмовники обговорили ситуацію в обох країнах у зв’язку з пандемією коронавірусу, а також готовність України до співпраці з МВФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОП.