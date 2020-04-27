Зеленський обговорив з Макроном пандемію коронавірусу та допомогу МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Співрозмовники обговорили ситуацію в обох країнах у зв’язку з пандемією коронавірусу, а також готовність України до співпраці з МВФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОП.
“Україна робить свій внесок у боротьбу з пандемією. У межах програми стратегічних перевезень НАТО українські вантажні літаки „Мрія“ та „Руслан“ залучені до доставки гуманітарної й медичної допомоги по всьому світу, серед іншого до Франції”, — сказав Зеленський.
Тож глави держав погодилися з необхідністю тісної координації зусиль для подолання наслідків пандемії та відновлення економічної активності.
Зазначається, що Зеленський поінформував Макрона про перебіг переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо започаткування нової програми співпраці з Україною.
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“Закон про банки є для нас пріоритетним. Я впевнений, що ми проголосуємо його, бо це важливо для нас і відкриває можливості для співпраці з МВФ”, — наголосив Президент.
Зеленський також відзначив важливість подальшої макрофінансової підтримки України з боку ЄС і висловив сподівання щодо швидкого ухвалення на рівні Євросоюзу рішення про надання Україні макрофінансової допомоги обсягом 1,2 млрд євро для подолання наслідків пандемії COVID-19.
Повідомляється, що окрема увага була приділена ситуації на сході України та стану реалізації домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в Нормандському форматі. Президент Франції привітав взаємне звільнення утримуваних осіб 16 квітня цього року, у межах якого в Україну повернулося 20 людей.
Сторони також підтвердили взаємний інтерес до відновлення динаміки двосторонньої співпраці після нормалізації епідемічної ситуації.
Варто зазначити, що Макрон підтвердив свій намір відвідати Україну.
Раніше УНН писав, що Україна може отримати транш від МВФ у другому кварталі 2020 року в розмірі 2 млрд дол.