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Зеленский обсудил с Макроном пандемию коронавируса и помощь МВФ

Зеленский обсудил с Макроном пандемию коронавируса и помощь МВФ

Киев  •  УНН

 • 10816 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануелем Макроном. Собеседники обсудили ситуацию в обеих странах в связи с пандемией коронавируса, а также готовность Украины к сотрудничеству с МВФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Украина делает свой вклад в борьбу с пандемией. В рамках программы стратегических перевозок НАТО украинские грузовые самолеты "Мрия" и "Руслан" привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи по всему миру, в том числе во Францию", - сказал Зеленский.

Поэтому главы государств согласились с необходимостью тесной координации усилий для преодоления последствий пандемии и восстановления экономической активности.

Отмечается, что Зеленский сообщил Макрону о ходе переговоров с Международным валютным фондом о начале новой программы сотрудничества с Украиной.

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"Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ", - подчеркнул Президент.

Зеленский также отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС и выразил надежду относительно быстрого принятия на уровне Евросоюза решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи объемом 1,2 млрд евро для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Сообщается, что особое внимание было уделено ситуации на востоке Украины и состояния реализации договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в нормандской формате. Президент Франции поздравил взаимное освобождение удерживаемых лиц 16 апреля этого года, в рамках которого в Украину вернулось 20 человек.

Стороны также подтвердили взаимный интерес к восстановлению динамики двустороннего сотрудничества после нормализации эпидемической ситуации.

Стоит отметить, что Макрон подтвердил свое намерение посетить Украину.

Ранее УНН писал, что Украина может получить транш от МВФ во втором квартале 2020 года в размере 2 млрд долл.

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