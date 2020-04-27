Зеленский обсудил с Макроном пандемию коронавируса и помощь МВФ

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануелем Макроном. Собеседники обсудили ситуацию в обеих странах в связи с пандемией коронавируса, а также готовность Украины к сотрудничеству с МВФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.