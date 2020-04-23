Нацбанк прогнозує, що Україна отримає 2 млрд дол. від МВФ у другому кварталі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Національний банк прогнозує, що Україна може отримати транш від МВФ у другому кварталі 2020 року в розмірі 2 млрд дол. Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.
“Ключовим припущенням реалізації такого макроекономічного прогнозу є, як і раніше, продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Україна впритул наблизилася до схвалення Радою директорів МВФ нової програми співпраці. Оновлений прогноз НБУ передбачає отримання першого траншу фінансування на суму близько 2 млрд дол. у другому кварталі”, — повідомив Смолій.
Він зазначив, що по-перше, це дасть змогу покрити збільшений до 7,5% ВВП дефіцит державного бюджету. Тож Україна зможе впевнено пройти період пікового боргового навантаження, а також профінансувати заходи з підтримки бізнесу та населення в умовах, коли сповільнюється ділова активність, знижується зайнятість і податкові надходження до бюджету, а іноземні інвестори залишають ринки, що розвиваються.
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А також фінансування від МВФ та інших офіційних міжнародних партнерів дасть змогу підтримувати міжнародні резерви України на рівні 27-29 млрд дол. упродовж цього та наступних років.
Раніше УНН писав, що ЄС направить Україні 1,2 млрд євро для боротьби з коронавірусом.