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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 42023 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Нацбанк прогнозирует, что Украина получит 2 млрд долл. от МВФ во втором квартале

Нацбанк прогнозирует, что Украина получит 2 млрд долл. от МВФ во втором квартале

Киев  •  УНН

 • 14063 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Национальный банк прогнозирует, что Украина может получить транш от МВФ во втором квартале 2020 года в размере 2 млрд долл. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент УНН.

"Ключевым предположением реализации такого макроэкономического прогноза является, по-прежнему, продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Украина вплотную приблизилась к одобрению Советом директоров МВФ новой программы сотрудничества. Обновленный прогноз НБУ предполагает получение первого транша финансирования на сумму около 2 млрд долл. во втором квартале", - сообщил Смолий.

Он отметил, что во-первых, это позволит покрыть увеличенный до 7,5% ВВП дефицит государственного бюджета. Поэтому Украина сможет уверенно пройти период пиковой долговой нагрузки, а также профинансировать мероприятия по поддержке бизнеса и населения в условиях, когда замедляется деловая активность, снижается занятость и налоговые поступления в бюджет, а иностранные инвесторы покидают развивающиеся рынки.

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А также финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров позволит поддерживать международные резервы Украины на уровне 27-29 млрд долл. в течение этого и последующих лет.

Ранее УНН писал, что ЕС направит Украине 1,2 млрд евро для борьбы с коронавирусом.

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