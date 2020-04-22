ЄС направить Україні 1,2 млрд євро для боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Єврокомісія прийняла рішення про надання фінансової допомоги в розмірі 3 млрд євро десяти сусіднім державам, що дозволить їм обмежити економічний збиток від пандемії коронавірусу. Україна на основі попередньої оцінки фінансових потреб повинна отримати 1,2 млрд євро, передає УНН з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.
Так, на 10 країн Єврокомісія передбачає розподілити кошти таким чином:
• Україна — 1,2 млрд євро,
• Туніс — 600 млн євро,
• Боснія і Герцеговина — 250 млн євро,
• Йорданія — 200 млн євро,
• Албанія — 180 млн євро,
• Північна Македонія — 160 млн євро,
• Грузія — 150 млн євро,
• Косово — 100 млн євро,
• Молдова — 100 млн євро,
• Чорногорія — 60 млн євро.
Повідомляється, що допомога буде надана у вигляді кредитів “на дуже вигідних умовах для задоволення найбільш нагальних фінансових потреб”.
Додамо, що рішення про надання допомоги прийнято Єврокомісією в рамках загальної стратегії Team Europe про допомогу країнам-партнерам в боротьбі з коронавірусом, затвердженої на початку квітня. Пакет допомоги повинен бути схвалений Європейським парламентом і Європейською Радою.
Нагадаємо, що Зеленський підписав зміни до Бюджету-2020 щодо фінансування боротьби з COVID-19.