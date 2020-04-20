У Зеленського пояснили, чому надзвичайно важливо розпочати нову програму з МВФ

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Нова програма з МВФ допоможе країні частково покрити дефіцит держбюджету та розблокує можливість виходу на зовнішні ринки запозичення капіталу. На цьому наголосив радник Президента України з питань економіки Олег Устенко під час вебінару з представниками вітчизняного бізнесу, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.